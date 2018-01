Wijnaldum met gevoel voor understatement: 'We deden het wel aardig'

Georginio Wijnaldum was vandaag de motor van Liverpool in het gewonnen duel met Manchester City (4-3). Hoewel de thuisploeg het nog enorm spannend maakte in de slotminuten was de tweede helft een heerlijke voetbalshow, zo zag ook de international.