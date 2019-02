Wijnaldum: Positief dat we geen goal tegen hebben gekregen

Georginio Wijnaldum bleef ondanks de 0-0 tegen Bayern München optimistisch over de kansen van Liverpool op het bereiken van de kwartfinale van de Champions League. ,,Het is heel vervelend dat we niet hebben gescoord, maar het is wel positief dat we geen goal tegen hebben gekregen’’, sprak de middenvelder na afloop.

En dat lukte de ploeg van Jürgen Klopp zonder de geschorste Virgil van Dijk. ,,Ik vond dat we het achterin goed deden’’, aldus Wijnaldum. ,,Al is het wel makkelijker als Virgil er is.’’

Liverpool had op eigen veld zeker voor rust genoeg mogelijkheden om te winnen. ,,We waren ongelukkig in het afmaken van de kansen’’, vond de 28-jarige Rotterdammer. ,,Normaal maken we er wel één of twee als we zoveel kansen krijgen, maar vandaag niet.’’

Wijnaldum was in de aanloop naar het duel met Bayern niet helemaal fit. ,,Maar ik denk dat geen enkele voetballer dat is. Ik probeer er het beste van te maken. Nu onze resultaten achterblijven bij de verwachtingen, valt alles wat meer op misschien, ook hoe ik speel, maar ik presteer het hele seizoen constant, vind ik.‘’