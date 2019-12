Wijnaldum toch met Liverpool mee naar WK voor clubs

Dejan Lovren ontbreekt wel bij The Reds. Uiteraard zit ook Virgil van Dijk gewoon bij de selectie van Liverpool dat in Qatar jaagt op de allereerste wereldtitel. In de halve finale is het Mexicaanse Monterrey de tegenstander. Vincent Janssen is er niet bij. De aanvaller is achtergebleven in Mexico vanwege een blessure.



Liverpool speelt woensdag in de halve finale. De andere halve finale gaat tussen Flamengo en Al Hilal.