Winnende goal verandert voorlopig weinig aan status Matthijs de Ligt bij Juventus

Samenvatting Manchester United ontsnapt in extremis bij West Ham, Chelsea aan kop na zege bij Spurs

19 september Manchester United is er in extremis in geslaagd de drie punten mee te nemen uit Londen. Op bezoek bij West Ham United zorgde Jesse Lingard in minuut 89 uiteindelijk voor de winnende 1-2. Daarmee bezet United samen met Liverpool nu de Engelse koppositie. In de slotseconden faalde Mark Noble met zijn enige balcontact vanaf elf meter, waardoor United de volle buit pakte.