Winst na strafschoppen de boeken in als gelijkspel? Daar zijn City en Opta het niet over eens

200 zeges onder GuardiolaEnige consternatie deze week in voetbalstatistiekenland. Het grote Manchester City was op hoge poten langs gegaan bij de Engelse tak van statistiekenboer Opta om hun reeks van overwinningen te betwisten. Die reeks van hen is namelijk veel langer, vinden ze bij City. Een stukje over de het meest bediscussieerde onderwerp in voetbalstatistiekenland.

Volledig scherm © REUTERS Het schitterende Opta voorziet de argeloze voetbalkijker voor, tijdens en na wedstrijden van de meest uiteenlopende statistieken. Feitjes en cijfertjes die u en ik niet kunnen bedenken, maar zij in een handomdraai paraat hebben. Niet zelden maken clubwebsites en social media-kanalen goede sier met die fijne stats die de bijzondere prestaties van clubs en spelers alleen nog maar groter maken. Dat hun spits nog nooit drie keer scoorde op een oneven dag in februari tegen een tegenstander die lager geklasseerd is. Of dat de rechtsback altijd geel pakt in avondwedstrijden in schrikkeljaren tegen tegenstanders uit Noord -en Zuid-Holland.



Maar nu is er dus consternatie in voetbalwalhalla Engeland, waar Premier League-koploper Manchester City het belangrijk vindt om het succes van trainer Pep Guardiola bij hun club te duiden. Na de FA Cup-zege op Swansea City op 10 februari ging daar de vlag uit, want City berekende dat dit de 200ste overwinning van de Catalaan was bij de club.

En dat is veel, vindt iedereen wel. Groot applaus, wat een genie is het toch, werkelijk een ongekend aantal. Maar spelbreker Opta wilde daar helemaal niks van weten. Die 200ste overwinning was er afgelopen zaterdag pas. Dat was de 2-1 zege op West Ham United, waar City al de 20ste overwinning op rij boekte in alle competities. Het verschil zit ‘m in de wedstrijden in de verschillende Engelse cups. Drie keer won City onder Pep pas na strafschoppen. Dan win je toch? Dat zou je zeggen, maar zo simpel ligt dat helemaal niet.

Spelregelboek van IFAB

Zo wijst ook de Nederlandse afdeling van Opta op het strikte en lijvige spelregelboek van de IFAB, de internationale organisatie die de regels in het voetbal bepaalt. ,,En volgens de IFAB is een wedstrijd dus ten einde na de extra tijd, en dat is wat wij ook hanteren. De strafschoppen gelden enkel als beslisser bij een gelijke stand”, legt Michiel Jongsma van Opta Nederland uit.

Win je een strafschopreeks, dan telt dat slechts als gelijkspel. Hoe zuur ook. Sowieso houdt City alles tot in detail zelf bij. De Belgische sterspeler Kevin de Bruyne claimde twee assists meer te hebben dan Opta had uitgerekend. De meeting tussen Opta en de club is in elk geval op niks uitgedraaid.

In Nederland, zo leert enige navraag bij Opta Nederland, heeft er nog geen grote club aan de bel getrokken bij de statistiekenliefhebbers. Toon Gerbrands heeft nog geen brandbrief op hoge poten gestuurd en Edwin van der Sar is nog niet voornemens om zichzelf uit te nodigen voor een koffie-afspraak.

Dat kan ook komen omdat we hier natuurlijk minder bekerwedstrijden spelen. Toch valt er nog genoeg te discussiëren over het wel en wee van voetbalstatistieken die lang niet allemaal weggezet kunnen worden als vaststaande feiten en daarmee basta. Geregeld krijgen ze bij Opta vragen over de toekenning van goals of assists . (Want ja, ook een simpele breedtepass van twintig centimeter naar de geheel vrijstaande medespeler die de bal vervolgens van twintig meter afstand in het doel jaagt is daadwerkelijk een assist.) Van spelers, ouders of zaakwaarnemers. ,,Wij leggen dan uit waarom we onze beslissingen hebben genomen aan de hand van onze definities en die uitleg wordt eigenlijk zonder uitzondering geaccepteerd”, aldus Jongsma.

Volledig scherm © AFP