Wissam Ben Yedder beschuldigd van verkrachting: borgsom van 900.000 euro opgelegd

Dat bevestigde de officier van justitie in Nice. Volgens de Franse krant Nice-Matin is Ben Yedder onder gerechtelijk toezicht geplaatst. Bovendien is de negentienvoudig international gevraagd een borgsom van 900.000 euro te betalen.

Twee jonge vrouwen, één van 19 en de andere van 20 jaar, beschuldigen Ben Yedder en zijn 25-jarige broer ervan hen ‘gedwongen te hebben tot seksuele handelingen’. Dit zou zijn gebeurd nadat ze samen een avond hadden doorgebracht in Beausoleil , nabij Monaco. De broer van Ben Yedder is aangeklaagd op dezelfde punten.

Franse competitie start dit weekend

Ben Yedder was vanochtend wel aanwezig op de training in aanloop naar de wedstrijd van zondag tegen Clermont op zondag. Trainer Adi Hütter bevestigde in de persconferentie - voordat het nieuws vanmiddag bekend werd - dat zijn spits in de basis zou beginnen en zelfs de aanvoerdersband zou dragen. AS Monaco heeft nog niet gereageerd op de berichtgeving dat er een formeel onderzoek is gestart.