Wisselfout Van Bommel komt VfL Wolfsburg duur te staan: DFB haalt club uit bekertoernooi

Van Bommel wisselde zes keer in plaats van de toegestane vijf wissels. VfL Wolfsburg won de wedstrijd uiteindelijk met 1-3 na verlenging, mede door een goal van Wout Weghorst, maar de DFB heeft die uitslag nu in een reglementaire 2-0 zege voor Preuẞen Münster omgezet. Preußen Münster diende immers een officiële klacht in na de verloren bekerwedstrijd in de eerste ronde van het toernooi om de DFB Pokal. De vierdeklasser eiste dat de uitslag ongeldig zou worden verklaard. Dat is nu dus gebeurd.

Stephan Oberholz licht het besluit namens de DFB toe: ,,De clubs zijn zelf verantwoordelijk voor hun wissels. Een van de basisregels is om op de hoogte te zijn van het aantal wisselmogelijkheden en daarnaar te handelen. VfL Wolfsburg heeft deze plicht geschonden en heeft daarmee een fout gemaakt die te vermijden was. Het ligt nog open of de vierde official de club onjuist heeft geadviseerd of verkeerde informatie heeft verstrekt, maar ook als dit het geval is, blijft het de fout van de club.