Wisseling van de wacht: Kane en Kanté in plaats van Barcelona

Door Mikos Gouka

Slechts 605 stemmen kreeg Timo Werner, de spits die volgens veel Duitsers die Mannschaft komende zomer in Rusland aan de wereldtitel gaat helpen. De trefzekere spits ook die tijdens de Confederations Cup de jonge Duitse ploeg aan de hoofdprijs hielp.

De spits van Red Bull Leipzig kwam met dat lage aantal stemmen niet eens in de buurt van Romelo Lukaku. Laat staan bij Luis Suarez, Antoine Griezmann en Harry Kane. De laatste twee streden in een nek-aan-nekrace om een basisplek in het wereldelftal 2017. De spits van Tottenham Hotspur, de laatste weken in supervorm, won nipt van de Fransman die straks Atlético Madrid weleens zou kunnen inruilen voor Barcelona.

Volledig scherm Harry Kane viert zijn hattrick tegen Southampton op Boxing Day. © Getty Images

Hevige concurrentie

De centrumspits, het was de positie waar de strijd het hevigst was. Ruim 32.000 mensen brachten de afgelopen dagen hun stem uit. Het wereldelftal van deze krant begint al een traditie te worden. Soms is de strijd dus hevig, zoals bij Kane en Griezmann. Dat was bij de plek onder de lat in 2017 niet zo. Het leek wel een eerbetoon aan de keeper die straks zal stoppen. Een keeper ook die het WK moet missen na de mislukte play-offs van Italië tegen Zweden. Gianluigi Buffon kan straks niet meer worden gekozen, maar won dit keer nog ruim van onder meer David de Gea en Marc André ter Stegen.

Volledig scherm Gianluigi Buffon (39) treurt na het mislopen van het WK 2018. © EPA

Die laatste kreeg nog niet de helft van het aantal stemmen dat kandidaat-coach Sarina Wiegman kreeg. Ja, er was dit jaar weer een mogelijkheid om op een Nederlander te stemmen. De coach die afgelopen zomer het EK wist te winnen. Er waren lezers die ook dolgraag op de nieuwe sterren Lieke Martens of Jackie Groenen hadden gestemd. Maar Martens en Groenen kunnen nou eenmaal nooit in één elftal komen met pakweg Harry Kane of Sergio Ramos. Wiegman zou wel ooit dergelijke spelers kunnen coachen.

De Haagse, die al eens een jaar stage liep bij Sparta, kreeg ruim 8.000 stemmen. Veel meer dan grote namen als Joachim Löw (Duitsland), Antonio Conte (Chelsea) en Leonardo Jardim (Monaco), de laatste liet mensen watertanden met schitterend voetbal in de Champions League. Maar de waardering ging vooral uit naar Zinedine Zidane, die nog zo’n 5000 stemmen boven Wiegman zat.

Wereldsterren

Uiteraard kon weer niemand om de wereldsterren Messi en Ronaldo heen. Bijna 78 procent koos voor Messi, iets minder mensen kozen voor de Portugese superster. Toch zijn er ook veranderingen. Sergio Busquets en Andres Iniesta die zijn voorbijgestreefd door N’Golo Kanté en Kevin De Bruyne. Een wisseling van de wacht. Tenzij Barcelona in 2018 gewoon alles wint wat er te winnen valt.