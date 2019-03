Wit-Rusland heeft altijd nog een ontsnappingsroute

Wit-Rusland, vanavond in de Kuip tegenstander van Nederland, deed nog nooit mee aan een EK of WK. Maar nu krijgt het land een unieke kans. Zelfs als het in de poule alle duels verliest, staat de deur naar het EK 2020 nog wagenwijd open. Met dank aan de Nations League.

Natuurlijk, Wit-Rusland wil best stunten in de EK-poule met Nederland en Duitsland, te beginnen met een verrassend resultaat vandaag in de Kuip tegen Oranje. Maar normaal gesproken zijn Nederland en Duitsland toch te sterk. Dus kijkt men in Wit-Rusland vooral naar het bijzondere vangnet dat het land heeft afgedwongen. ‘Belarus’ is namelijk sowieso al geplaatst voor de play-offs waarin de laatste tickets worden verdeeld voor het EK. Wit-Rusland kan dan het eerste ‘kleine’ voetballand worden dat zich plaatst voor een groot toernooi via de route van de Nations League. In die play-offs treft Wit-Rusland Kosovo, Macedonië en Georgië, ervan uitgaande dat ook deze landen zich niet via de reguliere kwalificatie plaatsen. En gebeurt dat wel, dan komt er in de play-offs een andere, nog kleinere, dreumes voor in de plaats.

Hoe zit het ook alweer? Vorig jaar werd voor het eerst de Nations Legaue gespeeld. Daarbij zijn alle Europese landen verdeeld over 4 niveaus. Op elk niveau is straks, ná de gewone kwalificatiewedstrijden, nog één ticket te verdienen voor het EK 2020. Dus spelen ook de poulewinnaars van niveau 4 straks om kwalificatie. Die wedstrijden zijn in maart 2020. Zeker is dus dat het van het kwartet Wit-Rusland, Macedonië, Kosovo en Georgië sowieso 1 land naar het EK gaat. Ook dus als ze in de reguliere kwalificatie alles verliezen.

Volledig scherm 7 juni 1995: Guus Hiddink kijkt somber: de bondscoach ziet Nederland in de kwalificatiereeks voor het EK 1996 verliezen van Wit-Rusland: 1-0. Naast hem ziet ook assistent Rinus Israël de bui al hangen. © ANP Wit-Rusland maakte zich in 1990 los van de Sovjet-Unie. Slechts eenmaal was het land dichtbij kwalificatie voor een groot toernooi. In 2002 stond de ploeg lange tijd tweede in de groep, maar in het slot ging het toch nog mis door nederlagen tegen Oekraïne en Wales. Wit-Rusland kwam uiteindelijk twee punten te kort.

Stunt

De ploeg zorgde wel geregeld voor een stunt. Zo waren de Wit-Russen tweemaal te sterk voor Nederland: in 1995 (1-0) en 2007 (2-1). Sensationeel was ook de zege van Wit-Rusland in en tegen Frankrijk (0-1) tijdens de eerste kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2012. De vorige kwalificatiereeks (voor het WK 2018) begon Wit-Rusland eveneens met een stunt tegen Frankrijk: 0-0 in Minsk. Daarna volgde ook nog een zege op Bulgarije: 1-0. Maar vervolgens werd van bijvoorbeeld Luxemburg verloren en was Wit-Rusland al snel kansloos voor kwalificatie.

In de Nations League werd het land vorig jaar wel eerste in een poule met Moldavië, Luxemburg en San Marino. Wit-Rusland bleef ongeslagen en kreeg geen enkel doelpunt tegen. Op de wereldranglijst is Wit-Rusland de nummer 78. Normaal gesproken zijn de acht kwalificatiewedstrijden die Wit-Rusland gaat spelen tegen Duitsland, Nederland, Noord-Ierland en Estland opmerkelijk genoeg dus vooral oefenduels voor het échte werk: straks in maart tegen Macedonië, Kosovo en Georgië.

Overigens heeft ook Nederland zo’n vangnet afgedwongen, omdat het eveneens zijn groep won in de Nations League. Dus mocht Oranje zich niet via de gewone weg kwalificeren, dan speelt het in elk geval in de play-offs. Verschil met Wit-Rusland is wel dat Nederland dan veel sterkere landen zal treffen. In principe zijn dat Engeland, Zwitserland en Portugal. Maar de kans is groot dat deze landen zich sowieso wel plaatsen. In dat geval gaan de play-off-tickets naar andere sterke landen die zich niet rechtstreeks kwalificeren voor het EK.