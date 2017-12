WK-deelnemer Nigeria krijgt alsnog reglementaire nederlaag

Chelsea zonder Morata naar Huddersfield

7:44 Chelsea moet het in de uitwedstrijd tegen Huddersfield Town stellen zonder Alvaro Morata. De Spaanse spits blijft met rugproblemen achter in Londen. Morata, in de zomer voor meer dan 80 miljoen euro overgekomen van Real Madrid, is met negen doelpunten de topscorer van Chelsea in de Premier League.