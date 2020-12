WK-held Paolo Rossi (64) overleden

Necrologie/VIDEOIn Italië is op 64-jarige leeftijd Paolo Rossi overleden. Hij was een van de legendarische sterren van de Italiaanse voetbalgeschiedenis. In 1982 had hij een groot aandeel in de wereldtitel van Italië in de WK-eindronde in Spanje, waar hij met zes goals topscorer werd. Het leverde hem in Italië de liefkozende bijnaam ‘Pablito’ op.

De Italiaanse omroep RAI, waarvoor Rossi als commentator werkte, meldde het nieuws over de dood van de oud-speler van Perugia, Juventus, Milan, Verona en de nationale ploeg afgelopen nacht. ,,Verschrikkelijk triest nieuws: Paolo Rossi is van ons heengegaan’’, zei Enrico Varriale van RAI Sport. ,,De onvergetelijke Pablito, die ons allemaal verliefd liet worden in die zomer van 1982 en die een lieve en capabele collega was bij de RAI.’’ Over de doodsoorzaak is nog niets bekend.

Korte tijd later plaatste Federica Cappelletti, de vrouw van de oud-speler, een foto van zichzelf met Rossi op Instagram, met de tekst: ‘Voor altijd’.

Volledig scherm Paolo Rossi (l) en Marco Tardelli vieren de WK-titel van Italië in 1982 na de 3-1 winst op West-Duitsland in Madrid.

WK-held

Rossi werd in zijn jaren bij Juventus twee keer kampioen in de Serie A, won de Europa Cup I - het Heizel-drama in Brussel tegen Liverpool - en II en de Italiaanse beker, maar zijn finest moment beleefde hij op het WK van 1982 in Spanje. Al duurde het lang eer de spits, net als de Italiaanse ploeg, op stoom kwam. In de eerste ronde, waarin Italië drie keer gelijkspeelde en ternauwernood de tweede fase bereikte, scoorde de oud-speler nog niet.

Volledig scherm Paolo Rossi (midden) maakt zijn derde goal in het spectaculaire duel met Brazilië op het WK van 1982. Italië wint met 3-2 en gaat door naar de halve finale, Brazilië is uitgeschakeld. © AFP

Pas in de laatste wedstrijd van de tweede ronde, tegen het swingende Brazilië van Sócrates en Zico, maakte hij zijn eerste goals. In een legendarisch duel in stadion Sarriá in Barcelona was hij met een hattrick de beul van de favoriete Brazilianen: 3-2. Vervolgens scoorde Rossi in de halve finale twee keer voor de 2-0 zege op Polen. In de finale in Estadio Santiago Bernabéu in Madrid maakte hij de openingstreffer tegen West-Duitsland (3-1).

Omkoopschandaal

Dat Rossi überhaupt op het WK van 1982 aanwezig was, was een soort wonder. In 1980 werd hij als speler van Perugia vanwege zijn aandeel in het grote omkoopschandaal Totonero voor twee jaar geschorst. Zelf heeft Rossi altijd ontkend schuldig te zijn geweest aan omkoping op manipulatie.

Na zijn schorsing speelde hij in april 1982 pas weer zijn eerste wedstrijden, nog geen drie maanden voor de start van de eindronde. Hoewel hij dat seizoen maar één keer scoorde in drie duels voor zijn club Juventus, riep de in 2010 overleden bondscoach Enzo Bearzot hem toch op. ,,Bearzot is de coach aan wie ik zo’n beetje alles te danken heb. Hij heeft me mijn leven teruggegeven en ervoor gezorgd dat ik ‘Pablito’ werd’’, zei Rossi daarover.

Rossi speelde uiteindelijk 48 interlands voor de ‘Azzurri’ en maakte twintig goals. In 1987 stopte hij met voetballen na een laatste seizoen bij Hellas.



,,We verliezen een vriend en een icoon van ons voetbal”, zegt voorzitter Gabriele Gravina van de Italiaanse bond FIGC, waar de vlaggen halfstok hangen. ,,Het overlijden van Pablito zorgt weer voor een diepe pijn, een wond in het hart van alle fans, die moeilijk te genezen is. Hij leidde het nationale team in 1982 met zijn goals naar de titel en hij nam daarmee een heel land bij de hand. Hij zorgde voor grote vreugde in Italië. Zijn naam is onlosmakelijk verbonden aan de ‘Azzurri’ en hij blijft ook toekomstige generaties inspireren.”

Vicenza, de club waarbij Rossi in de jaren 70 doorbrak, schrijft op Twitter: ,,Soms zijn er gewoon geen woorden om de pijn die we allemaal ervaren uit te drukken. Ciao Paulo.”



Ook andere Italiaanse clubs betuigen via de sociale media hun medeleven met de nabestaanden. Juventus, de club waarmee Rossi twee keer landskampioen werd en in 1985 de Europa Cup 1 veroverde, schrijft op de website: ,,Wat een slecht nieuws vanmorgen. Paolo Rossi, Pablito, is overleden. Voor een heel land dé man van een onvergetelijk WK. Voor ons ook nog veel, veel meer.”

Volledig scherm 2005: Diego Maradona, eind vorige maand overleden, en Paolo Rossi. © EPA

Volledig scherm 2 juni 1978: Italië maakt zich op het WK in Argentinië klaar voor het treffen met Frankrijk. Gehurkt, vlnr: Franco Causio, Paolo Rossi, Antonio Cabrini, Gaetano Scirea, Giancarlo Antognoni en Marco Tardelli. Staand, vlnr: Romeo Benetti, Dino Zoff, Mauro Bellugi, Roberto Bettega en Claudio Gentile. © AFP

Volledig scherm WK van 1982: Argentinië-doelman Ubaldo Fillol voorkomt dat Paolo Rossi scoort. Midden Daniel Passarella. © AFP

Volledig scherm Paolo Rossi in 2016. © EPA