WK-kwalificatieduels in Afrika ontsierd door rellen en laserpennen, bondsarts sterft, spelers Ghana vluchten

De noodzakelijke penalty-serie in het Stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio in Dakar werd dinsdagavond ontsierd door het gedrag van de fans van Senegal. Die schenen met laserpennen op de strafschoppennemers van Egypte. Met name sterspeler Mohamed Salah moest het ontgelden. De aanvaller van Liverpool, normaal gesproken een zekerheidje vanaf de stip, zag zijn inzet hoog over het doel gaan. Uiteindelijk misten drie van de vier Egyptenaren en won Senegal met 3-1.