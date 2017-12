WK-loting: Op groot scherm Marokko kijken op dakterras in Tanger

Door Tijani Goullet



Wat is voor jou de ideale loting?

Ali Boussaboun: ,,Ik ga voor Rusland, Peru en Denemarken. Rusland is het gastland, maar dat zie ik meer als een voordeel voor Marokko. Kijk maar hoeveel druk er bij het WK van 2014 zat op Brazilië. Een ander voordeel voor Marokko is dat Rusland geen WK-kwalificatiewedstrijden heeft gespeeld. Peru omdat Zuid-Amerikaanse landen altijd willen voetballen. Guerrero is al 33 jaar en toch hun beste speler. Dat zegt genoeg. Ik heb Denemarken in de play-offs tegen Ierland gezien en ik was niet echt onder de indruk van de Denen.’’



Wat verwacht je van Marokko op het WK?

,,De meeste Marokkaanse spelers zijn niet in Marokko opgeleid, maar in Europa. Daarom zal Marokko het op het WK beter doen dan op de Afrika Cup, waar de velden toch minder zijn en de tegenstanders anders voetballen. Bij een gunstige loting zie ik Marokko wel in de volgende ronde komen. Als je in de poule des doods zit met landen als Duitsland, Brazilië, Spanje, Engeland en Zweden, dan wordt het moeilijk. Ik hoop dat bondscoach Renard zijn ploeg het veld instuurt met de boodschap: we zijn eindelijk op het WK, laat maar zien dat we hier thuishoren.’ En dus niet met elf man gaan verdedigen.’’



Waar ga je de loting en het WK kijken?

,,In de zomer ben ik standaard in Marokko. Voor die tijd laat ik een groot scherm met led-projector naar Marokko sturen. Speciaal voor het WK. Dan gaan we op het dakterras van mijn huis in Tanger voetbal kijken. Ik ben zeg maar al voorbereid op het WK, haha. En wie in Tanger is, is welkom om mee te kijken. Ik heb er echt zin in. Ik deel mijn dag dan helemaal in op het voetbal. Ik verheug me niet alleen op Marokko, maar kijk ook uit naar de wedstrijden van Brazilië en Argentinië. De loting kijk ik thuis in Den Haag met familie.’’