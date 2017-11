WK-loting: Tegen Rusland, Uruguay en IJsland moet Marokko het wel redden

Door Tijani Goullet



Wat is voor jou de ideale loting?

Nourdin Boukhari: ,,In tegenstelling tot Khalid Sinouh ga ik voor de meest gunstige loting. Uit pot 1 ga ik voor Rusland. Goed, het is het gastland, maar het zwakste land. Verder Uruguay uit pot 2 en IJsland uit pot 3. Als je tegen Rusland de openingswedstrijd moet spelen, dan is dat inderdaad op de laatste dag van de ramadan. Dat komt goed uit, want dan gaan de Marokkaanse spelers harder rennen. Nee, even serieus: ze zijn ervaren genoeg om daarmee om te gaan. En iedereen is vrij om te kiezen of ze het vasten later inhalen.’’



Wat verwacht je van Marokko op het WK?

,,Ik verwacht wel dat Marokko de tweede ronde gaat halen. Als het tenminste gunstig loot, bijvoorbeeld die groep van mij. Als er een zware loting komt, dan wordt het moeilijk. Maar het is ook belangrijk dat je de eerste wedstrijd wint, dan heb je al bij de start van het toernooi een goede kans om de volgende ronde te halen.’’



Waar ga je de loting en het WK kijken?

,,Morgen ben ik gewoon thuis en volg dan de loting met mijn familie. In de zomer weet ik nog niet zeker of ik naar Marokko ga. Maar of het hier in Rotterdam is of in Marokko: we zullen er met veel familieleden en vrienden naar kijken. Of misschien ga ik wel bij Khalid Sinouh in Amsterdam kijken. Hoe dan ook, ik ga het toernooi op de voet volgen, want hoe vaak maak je dat mee, Marokko op een WK?’’