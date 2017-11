WK nog ver weg voor Italië na verlies in Zweden

Zweden heeft Italië in de eerste van twee wedstrijden in de play-off voor de wereldtitelstrijd in Rusland aardig onder druk gezet. De formatie van bondscoach Jan Andersson, die eerder Nederland van de tweede plaats in de groepsfase afhield, won vrijdag in Stockholm met 1-0. Jakob Johansson maakte het doelpunt.