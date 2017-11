WK-shirt Duitsers herinnert aan titel in 1990

De titelverdediger draagt een tenue dat herinneringen oproept aan de outfit waarmee de Duitsers in 1990 in Italië de wereldtitel opeisten. Verschil is dat de golvende band die over de borst loopt niet in zwart-rood-goud is, maar gespiegeld en in grijstinten.



,,Natuurlijk ken ik het shirt van 1990 en ik zie de overeenkomsten. Dat belooft wat voor het komende WK'', liet verdediger Matts Hummels in een begeleidend persbericht van de DFB weten. Thomas Müller, zijn ploeggenoot in de Duitse ploeg en bij Bayern München, is ook enthousiast: ,,Het voetbal wordt moderner en hipper, in dat kader is het een geslaagd ontwerp'', zei de aanvaller.



De Duitsers dragen vrijdag in een oefenduel met Engeland op Wembley het nieuwe tenue, inclusief zwarte broek, voor het eerst.