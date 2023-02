WK-uitblinker Lionel Messi ook bij FIFA-gala verkozen tot beste speler

Met video Omhaal van speler uit Pools gehandicap­ten­team wint FI­FA-prijs voor mooiste doelpunt

De FIFA heeft het bijzondere doelpunt van Marcin Oleksy gekozen tot doelpunt van het jaar. De voetballer, van wie een been is geamputeerd, ging vorig jaar viraal met een wereldgoal. Zijn geweldige omhaal op één been werd maandag verkozen tot mooiste van 2022. De Braziliaan Richarlison was een van de concurrenten, ook vanwege een omhaal. Daarmee scoorde hij eind vorig jaar op het WK in Qatar.