WK van 2022 wordt het ‘coolste’ WK ooit

Door Maarten Wijffels



Ze zien eruit als de ronde gaten in een glasbak. In werkelijkheid zijn het kleine luchtkokers en het Khalifa Stadium in Doha schrijft er momenteel geschiedenis mee. De gids die ons rondleidt, zegt het zo: ,,Dit is het eerste stadion dat volledig gekoeld kan worden zonder dat een gesloten dak nodig is. Als het buiten 45 graden is, kunnen 3000 airco’s zorgen dat het binnen 18 graden is. En zo koel is het dan op de middenstip tot helemaal boven in de tweede ring.’’