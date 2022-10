WK voetbal 2022 | Bekijk hier het complete speelschema in Qatar

Bekijk hier de uitslagen en standen in de Europese topcompeti­ties

Het topvoetbal in Europa gaat onverminderd verder. Ook vandaag komen weer genoeg mooie affiches in de Premier League, de Bundesliga, La Liga, de Serie A en Ligue 1. In deze widget houden we het programma en alle tussenstanden en uitslagen bij. Onderop vind je van alle competities de standen en andere wetenswaardigheden.

30 oktober