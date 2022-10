WK voetbal straks in Oekraïne? ‘Spanje en Portugal weten ook dondersgoed dat het niet realistisch is’

Mark van Bommel is foutloze status met Royal Antwerp kwijt: nederlaag tegen Kortrijk

Mark van Bommel is na tien speelrondes in de Belgische competitie niet meer zonder puntenverlies met Royal Antwerp FC. De trainer ging met zijn ploeg onderuit op bezoek bij KV Kortrijk: 2-1. Vincent Janssen scoorde en had net als Calvin Stengs een basisplaats bij Antwerp, Jurgen Ekkelenkamp viel direct na rust in.

2 oktober