Woede en verbazing om ‘gewoon’ opstellen Kurt Zouma na video waarin hij kat trapt

Vilhena in rijtje met Cruijff en Bobson na eerste goal voor Espanyol

Tonny Vilhena heeft zijn eerste goal voor RCD Espanyol gemaakt. De 27-jarige middenvelder uit Maassluis stond vanavond voor het eerst in de basis en schoot de bezoekers uit Barcelona al in de derde minuut op voorsprong in Bilbao, maar lang duurde de vreugde niet voor de voormalig Feyenoorder.

7 februari