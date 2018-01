Woede om tweet Spartak Moskou: 'Zo smelt chocolade in de zon'

Geheime documenten: ‘Messi verdient bijna 300.000 euro per dag’

17:01 Lionel Messi mag al gelden als één van ‘s werelds beste voetballers ooit, maar hij is nu definitief ook de rijkste ooit. Zijn jaarsalaris bij Barcelona bedraagt niet 40 miljoen euro, zoals vaak wordt gedacht, maar meer dan 100 miljoen. Messi verdient om precies te zijn 104.441.346,00 euro bruto per jaar. Dat is omgerekend 286.140,00 euro per dag.