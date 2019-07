Woedende Argentijnse bond tekent protest aan na uitschakeling in Copa

Tapia beklaagt zich over het niet raadplegen van de VAR op cruciale momenten in het door Argentinië verloren duel. Hij doelde daarbij op overtredingen in het strafschopgebied op de Argentijnen Sergio Agüero en Nicolás Otamendi. Aanvoerder Lionel Messi beklaagde zich meteen na de wedstrijd al over de in zijn ogen oneerlijk arbitrage en over de organisatie van het toernooi. "Brazilië controleert alles.”