Wolfsburg houdt vertrouwen in Van Bommel ondanks ‘wisselblunder’, officieel protest Preußen

Voor Wolfsburg dreigt nu een reglementaire nederlaag. Van Bommel mag net als zijn Duitse collega’s slechts vijfmaal wisselen per wedstrijd, waar hij in de veronderstelling was dat er in de verlenging een extra wissel was toegestaan. Hij wisselde daardoor drie keer in de verlenging, nadat hij dat in de reguliere speeltijd ook al had gedaan.



Van Bommel was slecht begonnen aan zijn nieuwe trainersklus bij Wolfsburg. Liefst vijf keer achter elkaar werd er in de voorbereiding verloren, maar de bekerwedstrijd tegen het in de Regionalliga West acterende Preußen Münster mocht toch geen probleem zijn voor de Champions League-ploeg.