Wolverhampton legt Everton over de knie en heeft EL-ticket in zicht

Stam boos na mislukt MLS-de­buut: ‘We hebben ons niet aan de afspraken gehouden’

14:31 Jaap Stam had zich iets anders voorgesteld van zijn debuut als trainer van FC Cincinnati. Hij zag zijn ploeg met maar liefst 4-0 onderuit gaan tegen Columbus Crew. ,,We hebben ons niet aan de afspraken gehouden”, zei de oud-trainer van Feyenoord die als opvolger van Ron Jans is aangesteld.