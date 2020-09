Wolves hebben 6 minuten nodig om Sheffield United te verslaan

video Koeman in aanloop naar eerste oefenduel: ‘Iedereen is blij dat Messi er weer bij is’

11 september Ronald Koeman vindt het ‘fantastisch’ dat Lionel Messi weer van de partij is bij FC Barcelona. ,,We praten over de beste speler van de wereld. Wie zou hem er niet graag bij willen hebben?”, zei de nieuwe coach van de Spaanse topclub.