Wolves keren na zes jaar terug in Premier League

Neal Maupay maakte diep in blessuretijd gelijk voor Brentford. Bij winst van Fulham had de club uit Wolverhampton het promotiefeest moeten uitstellen.

Wolverhampton Wanderers heeft de titel voor het grijpen in het Championship. De voorsprong op Cardiff City bedraagt met nog vier duels te spelen negen punten.

In het seizoen 2011/2012 degradeerde Wolverhampton Wanderers en in 2013/2014 speelde het zelfs in League 1, het derde niveau in Engeland.