Wondergoal drukt crisis bij Chelsea naar achtergrond: ‘Miljardair als Abramovitsj vinden we nooit meer’

Mexicaanse autoritei­ten: geen doden gevallen bij heftige supporters­rel­len

Bij de hevige voetbalrellen die het afgelopen weekeinde plaatsvonden in Mexico zouden geen doden zijn gevallen. Dat meldt de procureur-generaal van het district waar de incidenten plaatsvonden. Wel liggen er nog negentien mensen in een ziekenhuis, maar van hen verkeert volgens hem niemand in levensgevaar.

7 maart