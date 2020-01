Wonderkind Haaland maakt binnen twintig minuten hattrick: ‘Het was een goed debuut’

Haaland kwam in de 56ste minuut in het veld voor Lukasz Pisczek. Amper drie minuten later was het al raak voor de spits, die met een bekeken schuiver Augsburg-doelman Tomas Koubek kansloos liet en voor de 3-2 tekende. Twee minuten later maakte Jordan Sancho gelijk en in de 70ste minuut mocht Haaland op aangeven van Thorgan Hazard zijn tweede binnen tikken en zette zo zijn ploeg op voorsprong. In de 79ste minuut was zijn allereerste hattrick in het shirt van Dortmund een feit.

,,Het was een goed debuut, ik ben heel blij”, was alles wat de Noorse spits met de wedstrijdbal onder zijn arm zei. ,,Een droomdebuut”, zo noemde technisch directeur Michael Zorc het eerste optreden van de winteraankoop. ,,Erling heeft meteen zijn kracht laten zien”, zei trainer Lucien Favre. ,,Hij beweegt goed tussen de linies en zoekt met zijn loopacties vaak de diepte.”



Aanvoerder Marco Reus herinnerde zich nog een teamgenoot die met een hattrick debuteerde, toevallig ook tegen FC Augsburg. ,,Pierre-Emerick Aubameyang deed dat ook. Het zou mooi zijn als dit weer zo’n succesverhaal wordt”, zei Reus over Haaland. “Hij is heel rustig, maar ook zeer ambitieus. Erling traint ongelooflijk hard.”