Wonderlijke vrije trappen Messi helpen Barça aan kop

Barcelona verloor vorige week met 3-1 van Levante en ook midweeks kwam de ploeg van Messi en De Jong niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel in de Champions League tegen Slavia Praag. Desondanks kreeg coach Ernesto Valverde deze week de volledige steun van president Josep Maria Bartomeu, die vanzelfsprekend hoopte dat het in eigen huis tegen Celta de Vigo een stuk beter zou gaan.



Dat viel in de eerste minuten echter flink tegen. Celta de Vigo had het balbezit en Barcelona kwam maar moeizaam tot gevaarlijke aanvallen. De thuisploeg was dan ook blij dat na 23 minuten de bal op de stip ging door een handsbal van Joseph Aidoo. Een klusje dat met gemak aan Messi overgelaten kon worden: 1-0. Het was de zesde goal van de Argentijn in de laatste vijf wedstrijden van Barcelona in La Liga.



