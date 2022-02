Wout Weghorst beleeft teleurstellend Premier League-debuut

De 29-jarige Weghorst maakte deze winter voor veertien miljoen euro de overstap van VfL Wolfsburg naar Burnley, dat laatste staat in de Premier League. De Nederlander moet de ploeg van Sean Dyche dus proberen te helpen om de degradatie te voorkomen, te beginnen met de thuiswedstrijd van vanavond tegen Watford, dat vooraf twee punten meer had dan Burnley.

Weghorst kreeg in elk geval direct het vertrouwen met zijn eerste basisplek. Daarmee begon Burnley met twee Nederlanders: Weghorst en Erik Pieters. Na een doelpuntloze eerste helft was het Weghorst die direct in de tweede helft de grootste kans van de wedstrijd kreeg. De Nederlander zag zijn schot geblokkeerd worden en via de lat buiten het doel blijven.