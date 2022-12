Wout Weghorst blikt terug op akkefietje met Lionel Messi: ‘Hij kent nu wel mooi mijn naam’

Engelsen eren Sarina Wiegman: ‘Een unieke kwaliteit om zoveel effect te hebben op zoveel mensen’

Het toonaangevende Britse zakendagblad Financial Times vindt Sarina Wiegman (53) tot de 25 meest invloedrijke vrouwen ter wereld in dit kalenderjaar behoren. Dat zegt een hoop over Wiegman, die veel meer is dan een succesvolle bondscoach.

2 december