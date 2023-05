Wout Weghorst komt nog altijd in aanmerking voor langer verblijf bij Man United: ‘Er is waardering’

UEFA pronkt met bezoekers­aan­tal­len Champions League vrouwen: ‘Volle stadions bijna de norm’

De UEFA ziet de publieke belangstelling voor het vrouwenvoetbal alsmaar groeien. De bond rapporteerde dit seizoen gemiddeld 10.800 toeschouwers bij de wedstrijden uit de Champions League. Dat is meer dan een verdubbeling van de gemiddeld 5000 toeschouwers per wedstrijd in het seizoen 2018/2019.