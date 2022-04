Xavi in de wolken met Luuk de Jong: ‘Een privilege om hem in het team te hebben’

,,Het is een privilege voor mij om hem in het team te hebben”, zei de Spanjaard over de Nederlander, die Barcelona zondag tegen Levante 3 punten bezorgde door in blessuretijd de winnende 3-2 raak te koppen.

Volgens Xavi is De Jong ,,erg verbeterd” sinds de komst van de nieuwe trainer in november. De 31-jarige oud-PSV’er begint bijna altijd als wisselspeler, maar is als invaller al een paar keer belangrijk geweest voor de nummer 2 van Spanje.

Alleen Cristiano Ronaldo troeft Luuk de Jong af

Kijkend naar de kopgoals van de afgelopen seizoenen in de Europese topcompetities én de eredivisie is alleen Cristiano Ronaldo beter dan Luuk de Jong. Lees hier het gehele verhaal over het ‘Gouden Hoofd’ van FC Barcelona.

,,Ik waardeer Luuk heel erg”, zei Xavi verder. ,,Hij is een professional en een voorbeeld voor mij als coach, de technische staf en de spelers. Ik kan niet klagen. Hij traint 100 procent en geeft alles.”

Barcelona speelt donderdag in eigen stadion de return in de kwartfinale tegen Eintracht, na het 1-1-gelijkspel in Duitsland vorige week. Ook spits Memphis Depay is dan weer beschikbaar na een blessure.

Bekijk hieronder de samenvatting van Levante - FC Barcelona.