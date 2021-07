Xavi Simons (18) schittert bij officieus PSG-debuut Hakimi

De ruststand leek lang ook de eindstand te worden, maar in de 87ste minuut stelde Simons Bandiougou Fadiga toch nog in staat om de 3-0 te maken. In de 89ste minuut deed Simons er zelf nog een schepje bovenop door de 4-0 te noteren. Daarmee won PSG eenvoudig het eerste oefenduel. Georginio Wijnaldum deed net als Sergio Ramos nog niet mee. Ook sterspelers zoals Neymar, Kylian Mbappé en Ángel Di María waren nog niet van de partij na de afgelopen toernooien waar zij aan meededen: het EK en de Copa América.



Simons maakte vorig jaar in de voorbereiding zijn officieuze debuut voor PSG. Toen in de oefenwedstrijd tegen Sochaux, waarna de jongeling op 10 februari 2021 ook zijn officiële debuut mocht maken bij het Franse sterrenensemble. Hij viel toen twaalf minuten voor tijd in voor Julian Draxler in het bekerduel met Caen. Op 10 april mocht Simons ook al heel kort meedoen in de Ligue 1-wedstrijd tegen Strasbourg. De Nederlander viel toen een minuut voor tijd in. Vooralsnog bleef het bij die ene minuut voor Simons in de Franse competitie.