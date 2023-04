Xavi vol lof over nieuwe Barça-parel Lamine Yamal (15): ‘Hij kan een geweldige speler worden’

Na het duel had niemand het over de goals van Andreas Christensen, Robert Lewandowski, Raphinha en het eigen doelpunt van Guido Rodríguez. Op ieders lippen lag maar één naam, die van Lamine Yamal. De aanvaller zat al twee keer in de wedstrijdselectie van de Catalanen, maar kreeg in een vol Camp Nou voor het eerst minuten van Xavi. Yamal kroonde zich daarmee tot jongste debutant ooit voor Barcelona en kreeg een grote kans op een doelpunt, maar stuitte op de doelman van Real Betis.

Lamine Yamal werd op 13 juli 2007 geboren en maakt al sinds 2012 deel uit van de opleidng van FC Barcelona. Hij is een Spaanse aanvaller met Equatoriaal-Guineese én Marokkaanse roots. Barça-trainer Xavi is lovend over het toptalent, die sterk doet denken aan die andere parel in Camp Nou, Ansu Fati. ,,Hij heeft dat geweldige talent, dat Messi en Fati ook hebben en dat niet makkelijk is te vinden in het voetbal. Zo jong, maar al tot zulke mooie dingen in staat... Dat is echt bijzonder. Hij is ook al heel volwassen voor zijn leeftijd en daarom vond ik hem klaar voor zijn debuut. Hij kan echt een geweldige speler worden voor ons.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Al maanden stevent FC Barcelona op de Spaanse landstitel af. Maar de voorbije weken was er bij Frenkie de Jong en co behoorlijk de klad in gekomen. Van de laatste vijf duels tot vanavond werd er slechts één in een overwinning omgezet en in die vijf wedstrijden scoorde de ploeg van Xavi slechts twee keer.

De nederlaag bij Rayo Vallecano was woensdag daarnaast een pijnlijke. Barcelona was machteloos op bezoek bij de kleine Madrileense club. En dus moest Barcelona vanavond met een reactie komen, ook omdat Real Madrid eerder op de dag al had gewonnen van Almeria en op acht punten was gekomen. Die reactie kwam er, want Barcelona kende geen enkele moeite met een tiental van Real Betis.

Snelle rode kaart

Al binnen een kwartier was het raak voor Barcelona, waar Frenkie de Jong in de basis begon. Andreas Christensen knikte raak uit een hoekschop van Raphinha en maakte zijn eerste competitiegoal sinds 2017. Barcelona speelde niet geweldig, maar werd in het zadel geholpen door Edgar Gonzalez van Real Betis. De verdediger, die nota bene in minuut twaalf was ingevallen voor een geblesserde Real Betis-speler, kreeg na een half uur zijn tweede gele kaart.

Volledig scherm Lamine Yamal was bij zijn debuut zelfs nog dicht bij een doelpunt. © AP

Daarna was er geen houden meer aan voor de Sevilliaanse ploeg. Robert Lewandowski schoot snel erna de op aangeven van Jules Koundé de 2-0 binnen, wat voor de Pool zijn negentiende competitiegoal van het seizoen was. En luttele minuten later zorgde vleugelaanvaller Raphinha op aangeven van Sergio Busquets zelfs voor 3-0. Na rust nam Barcelona gas terug, terwijl Real Betis niet in staat was om gevaarlijk te worden. Frenkie de Jong werd door Xavi na een uur naar de kant gehaald, ongetwijfeld met het oog op de wedstrijden die dit seizoen nog wachten.

Drie invalbeurten zorgden in het laatste half uur nog wel voor vermaak. Zo kreeg Joaquín van Camp Nou bij zijn invalbeurt een staande. De 41-jarige clublegende van Real Betis stopt na dit seizoen als voetballer en is bezig aan een soort afscheidstournee. Ousmane Dembélé vierde daarnaast zijn entree, tot genoegen van het Catalaanse publiek. De Fransman ontbrak sinds eind januari door een blessure, maar is inmiddels weer fit.

Via een eigen doelpunt van Guido Rodriguez werd het alsnog 4-0. Barcelona staat dankzij de overwinning met nog zes duels te gaan nog altijd elf punten voor op Real Madrid.

Hattrick Benzema bij makkelijke zege Real Madrid

Die ploeg won dankzij Karim Benzema eerder vanavond van Almeria. De 35-jarige Franse scherpschutter maakte nog voor rust een hattrick, waardoor de ploeg van Carlo Ancelotti - ondanks een tegentreffer vlak voor rust - al binnen 45 minuten de overwinning binnen had. Na rust maakte Rodrygo er nog 4-1 van en kwam Almeria terug tot 4-2, maar in de problemen kwam de Koninklijke niet meer. Door de zege van Barcelona heeft Real Madrid er in de titelstrijd echter weinig aan.

Programma, uitslagen en stand La Liga

In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de Spaanse competitie, de stand en alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden. Hieronder zie je alle video’s uit La Liga.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Alle video's over La Liga