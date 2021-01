You'll Never Walk Alone-zanger Gerry Marsden (78) overleden

Marsden was van 1959 tot 1966 actief met zijn band, die drie andere leden kende. Daarna was Marsden tot 2018 nog actief als solo-artiest, nadat hij in 2003 en 2016 al werd geopereerd aan zijn hart. Het You’ll Never Walk Alone is een lied geschreven door Richard Rodgers en Oscar Hammerstein II voor de musical Carousel uit 1945. Het nummer is meermaals opgenomen door verschillende artiesten, waarvan de versie van Gerry & The Pacemakers veruit de bekendste is. Deze versie is beïnvloed door de versie van Gene Vincent. Deze versie bleef vier weken lang op nummer 1 in de Britse hitlijst. Het werd direct een volkslied voor de fans van Liverpool en het nummer wordt sindsdien bij elke wedstrijd massaal gezongen voor de wedstrijd en aan het einde van ieder duel. Tegenwoordig zijn de woorden “You’ll Never Walk Alone” opgenomen in het clublogo.



Het You'll Never Walk Alone werd in 1966 ook overgenomen door de supporters van Celtic, nadat de Schotse topclub op Anfield won in de halve finale van de UEFA Cup. Op Celtic Park in Glasgow klinkt het nummer sindsdien ook luidkeels voor en na iedere wedstrijd. De supporters van Borussia Dortmund, FSV Mainz, Club Brugge, KV Mechelen, Cambuur, Feyenoord en FC Twente hebben het nummer de afgelopen decennia ook opgenomen als lijflied.