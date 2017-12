Young waarschuwt jonge voetballers voor 'haaien'

De mooiste foto's uit de rijke historie van El Clásico

9:36 Vanmiddag om 13.00 uur staat in Estadio Santiago Bernabéu de 270ste editie van El Clásico op het programma. 99 keer won Real Madrid, 111 keer won FC Barcelona en 59 keer eindigde de Spaanse clash in een gelijkspel. In competitieverband won Real Madrid wel vaker: 72 om 69. Aan de hand van foto's blikten we terug op de mooiste Clásico's uit het verleden.