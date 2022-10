Zaakwaarneemster Haaland weet het zeker: ‘Erling wordt de eerste die voor 1 miljard wordt verkocht’

De start van Erling Braut Haaland in de Premier League is sensationeel te noemen. Zijn zaakwaarneemster, de Braziliaanse Rafaela Pimenta , is ervan overtuigd dat de spits van Manchester City de eerste speler op de planeet zal zijn die 1 miljard waard is. ,,Ik weet het zeker.”

,,Als je kijkt naar zijn voetbalwaarde, imagewaarde en sponsorwaarde en dat bij elkaar optelt, kom je op 1 miljard euro uit. Dat weet ik zeker", zegt Pimenta bij Sky Sports. ,,Het is normaal dat ze hem vergelijken met Kylian Mbappe, want zo krijg je een idee van de markt. Maar ik denk echt dat Erling de eerste speler zal zijn die een transfer gaat maken ter waarde van 1 miljard .” Of het hier gaat om euro's of ponden heeft de zaakwaarneemster niet gezegd.

Haaland kwam afgelopen zomer voor zestig miljoen euro over van Borussia Dortmund. In zijn eerste acht wedstrijden maakte de Noorse spits al drie hattricks. Een record in de Premier League. In totaal scoorde de spits al vijftien keer. Hij heeft nog slechts acht doelpunten in 28 duels nodig om de topscorers van afgelopen jaargang (Mohamed Salah en Heung-Min Son) te evenaren. Alan Shearer en Andy Cole scoorden in één seizoen 34 keer.



Haaland staat na veertien duels voor City zelfs al op twintig treffers, want in de Champions League scoorde hij ook al vijf keer. Bij zijn vorige clubs Red Bull Salzburg (29 goals in 27 duels) en Borussia Dortmund (86 goals in 89 duels) was de Noor ook niet te stoppen.

Volledig scherm Alan Shearer (links) als spits van Blackburn Rovers na het winnen van de Engelse landstitel. © AFP

Mocht Haaland inderdaad ooit voor 1 miljard euro of pond een nieuwe club vinden, dan is dat ook een record. Op dit moment is Neymar de duurste speler op de planeet. De Braziliaan van Paris Saint-Germain vertrok in de zomer van 2017 voor 222 miljoen van Barcelona naar Parijs.

Het contract van Haaland bij Manchester City loopt in de zomer van 2027 af. Of er al sprake is van nieuwe contractbesprekingen? ,,Ik hoop dat er snel gesprekken zullen plaatsvinden. Als dat vandaag al gebeurt, ben ik blij", aldus Pimenta, die ook een vraag kreeg over mogelijke interesse van Real Madrid, dat hem in 2024 zou inlijven. ,,Daar kan ik niets over zeggen.”

