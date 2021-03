Zaha knielt als eerste speler niet meer: ‘Het begon leeg en betekenisloos te voelen’

Voor de aftrap van Crystal Palace - West Bromwich Albion ging iedereen op en rond het veld nog even op één knie. Het is het beeld dat we al bijna negen maanden zien bij alle wedstrijden in Engeland. Vandaag was het voor het eerst iedereen, behalve één. Wilfried Zaha had vorige maand al aangekondigd van plan te zijn niet meer mee te doen aan deze actie en maakte zijn woorden vandaag waar.



In de afgelopen weken zei Zaha in meerdere interviews dat hij zich niet langer zou houden aan de gewoonte om voor de aftrap de knie te nemen uit protest tegen discriminatie, omdat het gebaar zijn betekenis had verloren volgens hem. Het begon leeg en betekenisloos te voelen, zo zei de 28-jarige aanvaller uit Ivoorkust. ,,Ik heb het gevoel dat knielen juist vernederend is. Toen ik opgroeide, lieten mijn ouders me al weten dat ik trots zou moeten zijn om zwart te zijn, wat er ook gebeurde. Ik vind dat we rechtop moeten staan en die trots moeten uitstralen”, zei Zaha, die op zijn vierde met zijn ouders en acht broers/zussen vanuit Abidjan naar Londen verhuisde. ,,Mijn beslissing om bij de aftrap te blijven staan, is nu al een paar weken bekend en ik sta er volledig achter.”