Zakelijk is het nieuwe sambavoetbal bij Brazilië

Door Joost de Jong



De zwoele Braziliaanse avond is al bijna overgegaan in de nacht, als door de catacomben van Estádio Mineirão een oud overwinningslied galmt. ‘O campão voltou’, zingen de Braziliaanse fans, de kampioen is terug. Het klinkt nog voorzichtig, maar in de euforie na de winst op de Argentijnen laten de supporters zich graag meeslepen. Niet onbegrijpelijk, verwend zijn ze de laatste jaren niet. De Confederations Cup in 2013 en het olympisch goud van Rio de Janeiro in 2016 zijn karige hoogtepuntjes voor het land van de vijfvoudig wereldkampioen. De laatste echte prijs dateert uit 2007, toen Brazilië in Venezuela Zuid-Amerikaans kampioen werd. De laatste wereldtitel is alweer zeventien jaar geleden.