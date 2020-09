Zege Rosenborg in aanloop naar thuisduel met PSV

Op de ranglijst staat Rosenborg op de tweede plaats, met een achterstand van achttien punten op FK Bodø/Glimt. De club uit Trondheim is in de Noorse competitie nu zeven duels op rij ongeslagen.

Vorig seizoen trof PSV Rosenborg ook al in de Europa League, toen in de poulefase. In Noorwegen won PSV met 1-4. In Eindhoven eindigde de confrontatie in 1-1.