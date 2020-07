Zelden was de Catalaanse derby tussen Barcelona en Espanyol zó belangrijk

Derby's zijn altijd bijzonder, maar die van Barcelona en Espanyol heeft vanavond (22.00 uur) wel erg veel extra lading. Barcelona mag écht geen punten meer verspelen in de strijd om de titel in La Liga terwijl Espanyol eigenlijk al dood en begraven is in La Liga. Espanyol won nog de eerste wedstrijd na de competitiehervatting van Deportivo Alavés en de tweede wedstrijd na de coronalockdown werd gelijkgespeeld tegen Getafe, maar vervolgens gingen er liefst vijf wedstrijden op rij allemaal verloren. Des te zuurder: drie keer met 1-0, een keer met 2-1 en de andere keer met 3-1. En vanavond is het nota bene Barcelona dat in de Derbi barcelonés het laatste zetje de afgrond in kan geven.