Zelfs Bayern, Man United en PSV zakken finaal door de hoeven: toeval of niet?

Door Maarten Wijffels



Het stadion in Mönchengladbach vierde woensdagavond feest en tv-analyticus en voormalig Bayern-speler Bastian Schweinsteiger zocht bij de zijlijn naar woorden. Net als een verbouwereerde Thomas Müller. ,,Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt’’, stamelde de routinier van Bayern na de verpletterende 5-0 bekernederlaag tegen Borussia Mönchengladbach. ,,Met uitzondering van Manuel Neuer speelden we allemaal rampzalig. We kunnen alleen maar onze excuses aanbieden aan de fans.’’



Het was voor het eerst sinds 1978 dat Bayern een wedstrijd verloor met een marge van minstens vijf goals. En het overkwam niet een B-ploeg, nee, alle grote kanonnen stonden opgesteld. Van keeper Neuer via Joshua Kimmich tot Robert Lewandowski. ,,Met deze spelers hebben we in de eerste helft geen duel gewonnen. Voor mij onverklaarbaar’’, zei ook technisch directeur Hasan Salihamidzic.