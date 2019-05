Zenit voor vijfde keer kampioen van Rusland

Zenit heeft een voorsprong van 9 punten op Lokomotiv met nog drie wedstrijden te spelen. In Rusland telt het onderlinge resultaat bij een gelijke stand.



Zenit veroverde voor de vijfde maal de Russische landstitel. De vorige was in 2015. In 2012, 2010 en 2007 (onder leiding van trainer Dick Advocaat) werd de club uit Sint-Petersburg eveneens kampioen.