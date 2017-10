Zes Nederlanders in overzicht slechtste spitsen in Premier League

De slechtste spits in de geschiedenis van de Premier League is volgens de Daily Mail de Amerikaan Jozy Altidore, die slechtst twee keer scoorde in 70 competitieduels voor Sunderland en Hull City. Altidore was als spits van AZ een stuk succesvoller. Hij scoorde 51 keer in 93 duels voor de club uit Alkmaar, waarmee hij in 2013 de KNVB-beker won. Op nummer twee in het overzicht staat Ali Dia. De Senegalese spits beweerde een neef van toenmalig wereldster George Weah te zijn. Southampton-trainer Graeme Souness geloofde hem en gaf hem een kans, maar kon zijn ogen niet geloven bij zoveel onkunde. Dia kwam op 23 november 1996 tegen Leeds United in de 32ste minuut in het veld voor clublegende Matthew Le Tissier, maar werd in de 85ste minuut alweer vervangen door de Nederlandse verdediger Kenneth Monkou.