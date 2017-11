Zes voormalig wereldkampioenen helpen bij WK-loting in Moskou

Kuyt: Ik zou graag onder Klopp hebben gespeeld

20 november Dirk Kuyt was vandaag weer eens in Liverpool. Op Anfield ging de icoon van Feyenoord én oud-speler van de Reds, in op de situatie van Liverpool onder de Duitse trainer Jürgen Klopp. Kuyt was te gast bij zijn oude club vanwege de kick-off van een duel in maart, als hij met de Liverpool Legends aantreedt tegen Bayern Legends.