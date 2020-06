Zeven dingen om je op te verheugen bij herstart La Liga

Start om van te smullen

De competitie wordt meteen hervat met een van de meest beladen duels van de Spaanse competitie: de derby tussen Sevilla en Real Betis. Normaal gesproken wordt El Derbi Sevillano gevolgd door tienduizenden uitzinnige fans, maar door de maatregelen in La Liga blijft het stadion ditmaal leeg.

Betis bivakkeert in de veilige middenmoot, voor Sevilla zijn de belangen groter: de huidige nummer drie van La Liga aast op directe plaatsing voor Champions League-voetbal. Real Betis heeft supporters al met klem verzocht thuis te blijven. De strijd tussen de stadsgenoten kan in ieder geval vrijwel altijd rekenen op een hoop spektakel. Het belooft sowieso een latertje te worden, want door de hitte in Spanje is de aftrap pas om 22.00 uur.

Titelstrijd tussen kemphanen

Die beklemmende hitte is een gewoonte in Spanje, de strijd tussen de twee grootste clubs van het land nadert het kookpunt: FC Barcelona en Real Madrid zijn in een fel gevecht verwikkeld om de koppositie en titel. De aartsrivalen presteren dit seizoen wisselvallig en gaven elkaar regelmatig het stokje van lijstaanvoerder over, maar toch gaat het ook dit jaar weer tussen De Koninklijke en de Blaugranas. FC Barcelona is op dit moment in het voordeel: de voorsprong bedraagt twee punten. De club van Frenkie de Jong kan een ongekende hegemonie in het Spaanse voetbal een vervolg geven: in de laatste vijf seizoenen ging de titel vier keer naar Catalonië. In 2017 was Real Madrid de laatste club die daar een stokje voor stak.

Volledig scherm Marcelo kijkt geblesseerd naar Lionel Messi. © Getty Images

Europese ticketsverdeling

Zoals eerder benoemd is Sevilla er alles aan gelegen om zich in de slotweken van een plek in de groepsfase van de Champions League te verzekeren, maar er zijn meer kapers op de kust. Sevilla strijd met Real Sociedad, Getafe en Atlético Madrid om plaats drie en vier, die recht geven op directe plaatsing voor het miljoenenbal. Getafe, dat vlak voor de coronabreak nog voor een pijnlijke Europa League-uitschakeling van Ajax zorgde, bezet knap de vijfde plaats. Ook nummer zeven Valencia, eveneens tegenstander van Ajax in het Europese avontuur, is nog in de race.

Volledig scherm De strijd in de bovenste regionen. © AD

Lionel Messi

Deze man is al een reden op zich om de televisie aan te zetten. Ook op 32-jarige leeftijd is hij nog de beste speler van de competitie. Ondanks blessureleed voert hij met negentien treffers de topscorerslijst aan. Met twaalf voorbereide treffers voert hij ook onbedreigd het assistklassement aan. Messi is Barça‘s grootste troef in de strijd om de 27ste landstitel uit de clubhistorie. Coach Quique Sétien was dan ook verheugd dat hij de Argentijn drie dagen geleden weer bij de groepstraining mocht verwelkomen.

De Nederlanders

Volledig scherm Jasper Cillessen. © Getty Images Waar het in de Bundesliga uitpuilt met Nederlanders, is de Hollandse school in Zuid-Europa mager vertegenwoordigd. In totaal staan er vier Nederlanders onder contract in La Liga, waarvan Ludovit Reis tot Barça B behoort. Frenkie de Jong is bij diezelfde club knap basisspeler in zijn debuutjaar. Bij Sevilla beleeft naamgenoot Luuk de Jong een redelijk eerste seizoen in Spanje. De spits kwam na een uitgelekte quarantainebarbecue flink onder vuur te liggen in Spanje en zal hopen dat het hem zijn basisplaats niet kost. Jasper Cillessen heroverde vlak voor de break zijn plek onder de lat bij Valencia, nadat hij mede door blessureleed voorrang moest verlenen aan Jaume Domènech.

De Vikingen

Nee, het gaat hier niet over het publiek van de IJslandse voetbalploeg. Na een 3-4 bekerzege van Real Sociedad op bezoek bij Real Madrid werden voormalig eredivisionisten Alexander Isak en Martin Ødegaard bejubeld door Spaanse media. ,,Vikingen nemen Bernabéu over’’, luidde een van de vele complimenteuze krantenkoppen. Bij het verrassend sterk presterende Sociedad gelden Ødegaard en Isak als smaakmakers. De roots van hun succes? Die liggen in Heerenveen, Arnhem en Tilburg. Beide spelers maakten indruk als huurlingen van SC Heerenveen, Vitesse (Ødegaard) en Willem II (Isak).

Volledig scherm Isak en Ødegaard. © REUTERS

Voor het eerst in 27 jaar geen Barcelona-derby?

Espanyol lijkt als hekkensluiter met zes punten achterstand op de veilige zone hard af te stevenen op degradatie naar de Segunda División. Sinds 1994 behoort Espanyol standaard tot het meubilair van de hoogste Spaanse competitie en daar kan dit seizoen dus bruut een einde aan komen. De kans is groot dat er voor het eerst in 27 jaar niet twee, maar slechts een club uit Barcelona actief is in de Primera División. Espanyol beleeft de laatste jaren een vrije val. De club bereikte in 2007 nog de finale van de UEFA Cup, die uiteindelijk in het voordeel van Sevilla eindigde.