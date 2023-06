Zicht op ‘treble’ doet Nathan Aké glunderen: ‘Ik ben helaas op verkeerde moment geblesseerd geraakt’

Lionel Messi vertrekt bij Paris Saint-Ger­main: ‘Het was een voorrecht om met hem te werken’

De kogel is door de kerk: Lionel Messi vertrekt definitief bij Paris Saint-Germain. Dat heeft trainer Christophe Galtier zojuist bevestigd. ,,Hij speelt komend weekeinde tegen Clermont Foot zijn laatste wedstrijd voor ons. Het was een voorrecht om met de beste speler in de geschiedenis te werken. Dit wordt zijn laatste wedstrijd in het Parc des Princes en ik hoop dat Messi een warm onthaal krijgt.”