Zidane verandert plots van gedachten: ‘Ik reken op Bale’

Tijdens de persconferentie in aanloop naar het openingsduel van de Koninklijke met Celta de Vigo verraste de Franse succescoach vriend en vijand met zijn teksten over de Welshman. ,,Het leek erop dat hij zou vertrekken, maar Bale is nog steeds bij ons. Zaken veranderen, ik reken op hem. Hij is een belangrijke speler met een goede staat van dienst.”



De 30-jarige vleugelspeler leek enkele weken geleden op weg naar China, maar de lucratieve transfer naar Jiangsu Suning ketste af. De transfermarkt in Engeland is inmiddels gesloten dus een eventuele terugkeer naar Tottenham Hotspur zit er ook niet meer in. Door blessures van Marco Asensio en de Braziliaanse aanwinst Rodrygo is de spoeling dun bij Real Madrid op de vleugels. Daarom zou Zidane morgen tegen Celta zomaar eens noodgedwongen een beroep moeten doen op Bale.



Ook James Rodríguez (28) is nog altijd niet verkocht door Real Madrid. De Colombiaanse spelmaker werd afgelopen seizoen verhuurd aan Bayern München, maar de Duitse topclub besloot geen gebruik te maken van de optie tot koop. Napoli leek in de markt voor James, maar de Italianen zijn nu bezig om de transfer van PSV’er Hirving Lozano af te ronden. Het is dus maar de vraag of de sierlijke middenvelder deze zomer nog vertrekt. Zidane: ,,James is tevreden hier en ik reken op iedere speler die nog bij ons is.”